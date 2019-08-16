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Mehmet Nuri Adıgüzel: 'Aldığımız sonuç sürpriz değildir'

Mehmet Nuri Adıgüzel: 'Aldığımız sonuç sürpriz değildir'
Mehmet Nuri Adıgüzel: 'Aldığımız sonuç sürpriz değildir'

Giresunspor deplasmanından 2-0’lık galibiyetle 3 puanın sahibi olan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Mehmet Nuri Adıgüzel, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ve 1. Lig'de ilk defa oynamalarına rağmen alınan sonucun sürpriz olmadığını söyledi.

Karşılaşmayı değerlendiren Menemenspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, “Zorlu ve uzun bir yolculuğun ardından Giresunspor deplasmanına geldik. Bu nedenle haddimizi bilerek oynamaya çalıştık. İlk 15-20 dakikada bir tempo ortaya koyarak oynadık. İlk 20 dakika içerisinde denk bir mücadele oldu. Daha sonra birinci ve ikinci bölgelerde alanları daralttık ve üçüncü bölgede ise kenar oyuncularımızı çizgiye çekerek oyuna genişlik verdik.

Oyun sistemimizi de oyun sonuna kadar değiştirmedik. Bu sistemle de iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Tabii ki takımımızın ilk defa 1. Lig'de oynamasını sürpriz bir sonuç olarak düşünse de biz bu başarıların devam edeceğini düşünüyorum. Bize göre bir sürpriz değildi. İyi bir mücadeleyle hak ederek bir sonuç aldık” ifadelerine yer verdi. 

Ahmet Bilge


 

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