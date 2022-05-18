Mehmet Öz, Pensilvanya'daki senato seçimini önde götürüyor

ABD'de 8 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek ara seçimler öncesi bugün, Pensilvanya eyaletinde senato ve eyalet valiliği adaylarını belirmek için ön seçim düzenlendi. Senato adaylığı için mücadele eden 3 isim arasında dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Mehmet Öz de yer alıyor. Oyların yüzde 95'i sayılırken Dr. Öz aldığı yüzde 31,3 oyla rakipleri David McCormick ve Kathy Barnette'i geride bıraktı.

Bugün düzenlenen ön seçimlerle ayrıca eyalet valisi adayı da belirlenecek. Valilik seçimlerinde ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini alan Pensilvanya Eyalet Senatörü Doug Mastriano önde götürüyor.

Dr. Öz, 30 Kasım 2021 tarihinde Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuş, geçtiğimiz 7 Mayıs'ta ise eski ABD Başkanı Donald Trump desteğini göstermek amacıyla Dr. Öz'ün düzenlediği bir mitingine katılmıştı.