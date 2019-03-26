Mehmet Özhaseki: 'Senetin sahte olduğu belli'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçim sürecinde yaşanan gelişmeler ile ilgili kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Seçim dönemi boyunca yaşanan gerilimler hakkında konuşan Özhaseki, “Rakiplerle ilgili bir cümle bile kurmadım. Bırakın projeleri ne bantlar çıkacak dedi duymamazlıktan geldik. En son bir senet olayı patladı. Gazeteler yazmıştı buna takip yapmış rakibim. Senedin sahte olduğu belli. Bu gündeme gelince cevap vermesi gereken bir kişi var o da bu işin faili CHP'nin adayı” dedi.

Özhaseki, yaşanan tartışmaların belediye başkanı olmaya engel olup olmadığı hakkında ise;

“Ağır cezadan suç almak belediye başkanlığına engel. Siz belediye başkanlığına adaysanız çocukluğunuzdan başlarlar, bugüne kadar getirirler. Bizim ailemize Hasekiler derler. Nüfus memurları ile dedemin tartışması üzerine soyadımızı Karakebap diye yazmışlar. Kendi soyadımızı babam şahitler ile birlikte yeniden Haseki'ye çevirdiler.Siz bir yere adaysanız her şeyi tartışırlar. Sizin eğer Ankara'ya adaysanız çıkarırlar. Hele hele yüz kızartıcı bir suç varsa hesabını vermek zorundasınız. Gazetecilerden soru almadı kaçtı bir de beni suçladı. Siz buna cevap vermez misiniz?İftira falan yok. Sen aday olmadan önce 30 küsür dava açılmış. Bunun faili sensin. Çıkıp cevap ver. Cevap vermedi ki hiç.Basın toplantısında adamın bana getirdiği senet diyor, mahkeme ifadesinde gözümün önünde imza attı diyor. Bunu sana getirdi mi, gözünün önünde imza mı attılar diyor. Anlamadım ki kolundan mı çıkartıyor diyor. Sihirbaz olması lazım” ifadelerini kullandı.

Tehdit mesajları aldığını belirten Özhaseki, “Bir buçuk yıl tehdit mesajları atıyor. Bir kaç yerde de diyor ki ara ara bu parayı ver unutalım. Parayı ver bu konuyu kapatalım. Mağdurdan ziyade şantajcı bir mağrura benziyor daha çok” diye konuştu.

Muhammet Mücahit Dereli