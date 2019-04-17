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Mehmet Özhaseki'den 'zoraki evlilik' açıklaması

Mehmet Özhaseki'den 'zoraki evlilik' açıklaması
Mehmet Özhaseki'den 'zoraki evlilik' açıklaması

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir gazeteye verdiği demeçte MHP ile olan ittifakı ’zoraki evlilik’ olarak nitelendirdiği yönündeki ifadeleri yalanlayarak, "Kayseri’de yaptığımız bir ziyaret sırasında ittifak ortağımız MHP’ye dair tırnak içerisinde verilerek söylediğim iddia edilen sözler yalan ve iftiradan ibarettir. Sarf etmediğim esef verici sözler haberleştirilerek şahsıma itibar suikasti yapılmaya çalışılmıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'dan sonra devletin yaşadığı beka tehlikesiyle beraber küresel güçlerin bölgemizde oynadığı oyunlara karşı kurulan bir güç birliği olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nın iki farklı siyasi kimliği ve tarzı olan AK Parti ve MHP arasında vücuda getirildiğini vurguladı. "16 Nisan referandumu, 24 Haziran Genel Seçimleri ve 31 Mart Yerel Seçimleri, Cumhur İttifakı içerisinde yer alan iki parti teşkilatlarının ve mensuplarının ahenkli çalışmasıyla beraber zaferlerle atlatılmıştır" diyen Özhaseki şunları kaydetti: 

"Cumhur İttifakı; bizzat milletin kurduğu ve temelinde 2023, 2053 ve 2071 gibi stratejik hedeflere ulaşmayı amaçlayan iki siyasi partinin buluşmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 'Cumhur İttifakı pazara kadar değil mezara kadardır.' Şahsımın da görüşleri bu şekildedir. Hal böyleyken hafta sonu Kayseri'de yaptığımız bir ziyaret sırasında ittifak ortağımız MHP'ye dair tırnak içerisinde verilerek söylediğim iddia edilen sözler yalan ve iftiradan ibarettir. Sarf etmediğim esef verici sözler haberleştirilerek şahsıma itibar suikasti yapılmaya çalışılmıştır. Yalan haber yapan gazete ile ilgili hukuki süreç bugün itibariyle başlatılacaktır."  

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