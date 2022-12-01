Mehmet Sarı'dan Muhittin Böcek'e su hatırlatması: 'En ucuz su Amasya'da, tonu 1 lira'

"Biz 50 ton bile kullanabilirsiniz fark etmez 1 lira diyoruz"

“Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 5 tona kadar suyun tonunu 1 lira yapıyoruz” açıklamasında bulunan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'e kendilerinin tarife farkı olmadan bir yılı aşkın süredir suyun tonunu sadece 1 liradan sattıklarını hatırlatan MHP'li Belediye Başkanı Sarı, “Sayın Başkanımız 5 ton suya kadar 1 liradan bahsediyor. Biz ise 50 ton bile kullanabilirsiniz fark etmez 1 lira diyoruz” dedi.

Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşlara suyu ücretsiz verdiklerine değinip Muhittin Böcek'e tavsiyelerde bulunan Başkan Sarı, “Biz öğrenci evlerinde yaşayan üniversite öğrencilerinden de su ücreti almıyoruz. Tek isteğimiz vatandaşlarımızın duasını almak” diye konuştu.

HES'te üretilen enerjinin geliriyle su bedelini amorti ediliyor

Şehrin en yüksek dağı Akdağ'ın yamaçlarında içme suyu hattı üzerinde Türkiye'de ilk olarak kurdukları HES'te ürettikleri enerjinin geliriyle su bedelini amorti ettiklerini vurgulayan Sarı, “Yaklaşık 7 milyon TL aylık fatura kesiyoruz. Amasya'nın 3'te 1'ini karşılayacak elektrik üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Murat Çelik

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