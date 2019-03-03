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Mehmet Sepil: 'Türk hakemleri adına utanıyorum'

Mehmet Sepil: 'Türk hakemleri adına utanıyorum'
Mehmet Sepil: 'Türk hakemleri adına utanıyorum'

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe’nin deplasmanda Atiker Konyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından konuşan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, karşılaşmanın hakemlerine yüklendi.

Göztepe'nin deplasmanda Atiker Konyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından Göztepe Başkanı Mehmet Sepil karşılaşmanın hakemlerinden dert yandı. Müsabakanın 85. dakikasında Yasin Öztekin için kaldırılan ofsayt bayrağı oldukça tartışılırken, Sepil de tartışmalara kayıtsız kalmadı. Hakeme haklarını helal etmediklerini söyleyen Göztepe Başkanı, “Türk hakemleri için hem üzülüyorum hem de utanıyorum. Hakem maçı kafasındaki neticeyle bitiremedi. Hata yapılır ama bugün maçta olanları hiç kimse hata olarak izah edemez. Sezon başından beri söylenilen tek şey var. Kritik ofsayt pozisyonlarında pozisyon kesilmeden devam edip pozisyon sonuçlandıktan sonra VAR'a bakılacaktı. Ancak bugün bu gerçekleşmedi. Hakem Abdülkadir Bitigen'e hakkımızı helal etmiyorum” dedi.

Karşılaşma Filipovic ve Yasin Öztekin'in attığı gollerle 1-1 sona ermişti.  

Tolga Tahçı

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