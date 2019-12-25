Mehmet Sepil: 'VAR kayıtlarını görüşmeye zamanımız yetmedi'

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün yapılan toplantısının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil toplantının gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Başkanı seçildikten sonra bu sıfatla ilk toplantısını yaptığını ifade ederek sözlerine başlayan Sepil, “Uzun zamandır biriken konuları görüştük. En önemli konu başlığımız, korsan yayınlarla ilgili yapılan müracaattı. Bu konuda bazı bakanlıklara da müracaatlarda bulunulmuş. Bugün yayıncı kuruluş temsilcilerini de dinledik.

Futbolda elde edilen gelirlere, yayıncı kuruluşun elde ettiği gelirler olarak bakmıyoruz. Alınan karar şu, bu sadece yayıncı kuruluşun değil, Türk futboluna gelecek olan gelirler olarak bakıyoruz. Alınan karar; sadece yayıncı kuruluşun değil, Türk futbolunun sorunudur ve bunun düzeltilmesi için ciddi bir çalışma içine gireceğiz. Şu andaki abone sayısı kadar dışarıda korsan olarak seyreden sayısı var. Bunun dışında önemli şeylerden birisi de bütün başkanların burada olmasıydı. Geçmişte bir takım sıkıntılar yaşamıştık.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz çok hastalanmıştı dün. Bugün yaş günü kendisinin. Serum alacak kadar hastalanmış ve bu nedenle temsilcisi geldi. Mevcut konular tartışıldı. Spor Bakanımızın ilettiği bir mesajı paylaştım. Ocak ayında önemli bir spor çalıştayı yapılacak. Sporda mevcut grupların katıldığı bir çalıştay olacak ve bununla ilgili değerlendirme yaptık. Futbol için neler isteyebileceğimizi ve neleri daha iyiye götürebileceğimizi tartıştık” ifadelerini kullandı.

“Beni hiçbir başkan aramadı”

TFF'nin yaptığı ve daha sonra geriye çektiği limit artırımıyla ilgili de konuşan Mehmet Sepil, “Limit artırımıyla ilgili konuştuk. Federasyonun verdiği bir karar var. Neticede burada karar merci TFF'dir. Sadece limiti 40'tan 30'a çekmek değil, bu konuda yapılan bütün değişikliklerin geri çekildiği açıklandı. Bu konuyu da dostça tartıştık. Neticede TFF'nin verdiği bir karar var ve buna uyacağız. Bilançolarla ilgili kulüpler TFF'yle tek tek görüştü. Bu konuda Kulüpler Birliği Başkanı olarak kulüplerin düşüncelerinin alınması için TFF'den görüşmelerini rica ettim. Bu toplantıya girilmeden önce TFF Başkanı Nihat Özdemir beni arayıp görüşümü sormuştu. Zaten Fikret Orman zamanında kulüplerin bütçelerini etkileyen faktörler nedeniyle bunun artırılabileceğini söylemiştim. Yüzde 30'dan 40'a çıkması için beni hiçbir başkan aramadı” dedi.

“Benim için bu görüşmenin hiçbir mahsuru yok”

VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili konunun toplantı öncesinde gündeme geldiğini ancak gündemin yoğun olması ve bazı başkanların toplantıdan erken çıkması gerektiği için bu konuyu görüşmeye vakitlerinin olmadığını söyleyen Sepil, “VAR kayıtlarının açıklanması konusunu görüşmedik. Esasında o kadar çok konu vardı ki. Toplantıdan önce bunu görüşelim dedik ancak bazı başkanların ayrılması gerekti ve bunu sonra görüşeceğiz. Kısa süre içinde tekrar toplanacağız. Zaten ligin ilk yarısının bitmesine 1 maç kaldı. Hafta sonunu atlatalım ve ayrıca bir toplantı yaparız bununla ilgili” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'le yaptığı görüşmeyle ilgili soruyu da yanıtlayan Sepil, “Kulüpler Birliği Başkanı olarak buna cevap vermem doğru olmaz ama Göztepe Başkanı olarak, bu görüşmenin benim için hiçbir mahsuru yok. Belki biraz daha hassas olsaydı denilebilir. Ama unutulmasın ki, gizli toplantı yapılması istense, kimse Zorlu'da yapmazdı bu toplantıyı.

Ben o ofise hiç gitmedim. Ama Nihat Özdemir'le geçende bir yerde buluşmuştuk ve Riva'ya birlikte giderken, onun arabasında 1 saat bazı konuları tartışmıştık. Her şeyin altında bir şeyler aramamak lazım, iyi niyetli olmak gerekiyor. Orada görüşülenin, kulüplerin özel menfaati olmadıktan sonra, benim adıma hiçbir sakıncası yoktur. Ben de böyle olmadığını hem umuyorum hem inanıyorum. Ali Başkan orada açıklama yaptı. Zaman sorunu nedeniyle orada yapıldığını söyledi toplantının. Kendileri geriye dönebilse, şu anda oluşan ortam nedeniyle bu toplantıyı orada yapmazlardı. Ben kendi adıma hiçbir rahatsızlık duymadığımı söyleyebilirim” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan