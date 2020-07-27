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Mehmet Topal: 'Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum'

Mehmet Topal: 'Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum'
Mehmet Topal: 'Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum'

Medipol Başakşehirli futbolcu Mehmet Topal, hak edilmiş bir şampiyonluk aldıklarını söyledi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen tören ile kupayı kaldırdı. Törenin ardından Başakşehirli futbolcu Mehmet Topal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana iyi bir mücadele sergilediklerini ifade eden deneyimli futbolcu, “Bu şampiyonluk camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun. Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bütün şampiyonluklar çok değerli"

Topal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Medipol Başakşehir'de de şampiyonluk yaşamasıyla ilgili yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:
"Bütün şampiyonluklar çok değerli. Ayırt edemem. Hepsinin anlamları çok fazla. Hepsi de benim için çok değerli."

"Başkanımız ile küçük bir görüşmemiz oldu"

Medipol Başakşehir'de forma giymekten memnun olduğunu söyleyen Mehmet Topal, turuncu-lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin, "Sezonun bitmesini bekledik. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile de ufak bir görüşmemiz oldu. Hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu.

Bora Akyol
 

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