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Mehmet Yiğit Alp: "Doğruları yapmaya devam edeceğiz"

Mehmet Yiğit Alp:
Mehmet Yiğit Alp: "Doğruları yapmaya devam edeceğiz"

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, yönetim kurulu olarak doğruları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Alp, doğruları yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Yaptığınız doğrular sonunda başarıyı da getirecek. Bugün yenersin, yarın yenilirsin bunlar hiç biri önemli değil. Biz doğruları yapacağız ve en sonunda Trabzonspor başarıya ulaşacak. Hiç bir tereddütümüz yok. İnsanların bize güvenmesi lazım. Trabzonspor'un yönetimine, hocasına inansınlar sonunda doğru yere ulaşacağız. Yönetim olarak bizim bundan bir endişemiz yok. Kimseninde bir endişesi olmasın" dedi.

Gökmen Şahin

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