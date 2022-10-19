İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mehmetçiğin baktığı kedi ve köpeğe sosyal medyada büyük ilgi

Mehmetçiğin baktığı kedi ve köpeğe sosyal medyada büyük ilgi
Mehmetçiğin baktığı kedi ve köpeğe sosyal medyada büyük ilgi

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Işıklı Üs Bölgesinde Mehmetçik tarafından beslenen kedi ve köpeğin görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Mehmetçiğin baktığı kedi ve köpeğe sosyal medyada büyük ilgi - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Işıklı Üs Bölgesinin daimi konukları olan bir kedi ve köpeğin görüntülerini, “Bizde birlik, beraberlik esastır” mottosuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni kazanan görüntülerde, sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok olumsu mesajla videoya destek verildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.