Mehmetçiğin baktığı kedi ve köpeğe sosyal medyada büyük ilgi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Işıklı Üs Bölgesinin daimi konukları olan bir kedi ve köpeğin görüntülerini, “Bizde birlik, beraberlik esastır” mottosuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni kazanan görüntülerde, sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok olumsu mesajla videoya destek verildi.

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