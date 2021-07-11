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Mehmetçiğin yeni elektronik harp gücü: Sancak

Mehmetçiğin yeni elektronik harp gücü: Sancak
Mehmetçiğin yeni elektronik harp gücü: Sancak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi 'Sancak'ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildiğini açıkladı.

Mehmetçiğin yeni elektronik harp gücü: Sancak - Tıkla İzle

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçik'e yeni elektronik harp gücü 'Sancak'. Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi 'Sancak'ı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

'Sancak', yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma/aldatma, geniş band almaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi özellikleri ile elektronik harp alanında kahraman Mehmetçiğe yeni yetenekler katacak.





Utku Şimşek
 

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