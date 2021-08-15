Mehmetçik, Bozkurt'ta köprü kuruyor

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen noktalardan biri Bozkurt ilçesi. İlçede yer alan Ezine Çayı'nın taşması sonucu tüm ev ve işyerleri hasar gördü ve birçok can kaybı oldu.

Çay üzerinde yer alan köprülerin neredeyse tamamı yıkıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaşanan sel felaketi üzerine operasyon bölgelerinde de sık sık kullanılan kaydırmalı köprü tankları ve sabit köprü araçlarını Bozkurt ilçesine gönderdi.

4 metre genişliğinde olan köprünün ağırlığı ise 10 buçuk ton. Ayrıca köprü 26 metreye kadar uzayabilirken azami yük taşıma kapasitesi ise 70 ton.

Kurma süresi maksimum 10 dakika olan köprü; yatay kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak biliniyor.

Utku Şimşek - Derya Yetim - Bayram Türüdü - Murat Kanber - İsmail Coşkun

