Mehmetçik depremzedelerin umudu oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkıma uğrayan şehirlerde güvenin ve umudun adı olmaya devam eden Mehmetçikler, depremzedelerin yaralarını sarıyor. Saim Çotur Spor Kompleksi futbol sahasında kurulan çadır kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlarına koşan Mehmetçikler, eğitimde de büyük sorumluluk aldı. Bu bağlamda çadır kentte Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile koordine içinde kurduğu Mehmetçik Okulu, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta eğitim-öğretimin sürdürülmesinde önemli görev üstleniyor.

“Onlar sayesinde okula gidiyoruz”

Okul ortamını çok özlediğini ifade eden Zehra Bağcı, “Mehmetçik çadırına geliyorum. Sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz, okula gelip ders işliyoruz. Ödevlerimizi yapıyoruz, oyun oynuyoruz ve yatıyoruz. Öğretmen ve arkadaşlarımıza alıştım, çok güzel. Bize buraya okul açtılar ve onlar sayesinde bizler okula gidiyoruz. Onlara çok teşekkür ederiz” dedi.

“Heyecanlı hissediyorum”

Tekrardan okula başlamanın güzel bir his olduğunu söyleyen Kayra Efe Kısakesen, “Arkadaşlarıma ve öğretmenime teşekkür etmek istiyorum. Burada eğlenceli zamanlar geçiriyorum. Heyecanlı hissediyorum hem de yeni arkadaşlar edindim, özellikle öğretmenime ve Mehmetçiklere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mehmetçiklerden berber hizmeti

Tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde vatandaşların yardımına koşmaya devam eden Mehmetçikler, kurulan çadırda aynı zamanda vatandaşlar için berber hizmeti de sunuyor.

Alanda kurulan çadır içerisinde vatandaşların saç ve sakal bakımını da üstlenen Mehmetçiklerin bu sorumluluğu hakkında konuşan çadır kent sakinlerinden Metin Alsancak, “Sağ olsunlar Mehmetçiklerimiz depremin olduğu ilk andan itibaren buradalar ve bizlerin yanındalar. Yani bizim yaralarımızı sarmamızda bize yardımcı oluyorlar. Bu zorlu süreçte nereye baksanız askerlerimiz var. Allah onları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

Her gün sıcak yemek ve ekmek üretimi yapıyorlar

Özellikle Ramazan ayında depremzede vatandaşların besin ihtiyacını giderebilmek için hummalı bir çalışma yürüten Mehmetçikler, iftar ve sahur vakitlerinde vatandaşlara mobil mutfak ve fırınlarda sıcak yemek ve sıcak ekmek çıkartıyor.

Halil Ulubey - Metehan Nazlı

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