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Mehmetçik, Havva anneyi şehit oğlunun mezarına götürdü

Mehmetçik, Havva anneyi şehit oğlunun mezarına götürdü
Mehmetçik, Havva anneyi şehit oğlunun mezarına götürdü

Amasya’da şehit oğlu Mehmet Gök’ün kabrini ziyaret etmek isteyen anne Havva Gök’ün isteğini İl Jandarma Komutanlığı yerine getirdi.

Diyabakır'da 24 yıl önce operasyon esnasında teröristlerin döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma Komando Er Mehmet Gök'ün annesi Havva Gök, Amasya merkeze bağlı Musaköy'de bulunan oğlunun kabrini ziyaret etmek için aradığı Amasya İl Jandarma Komutanlığı'ndan "Ramazan ayı girmeden beni oğluma götürür müsünüz?" diye yardım istedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ın emriyle harekete geçen ekipler, Havva Gök'ün il merkezindeki evinden alarak köyündeki mezarlığa götürdü. Üstünde Türk bayrağının dalgalandığı oğlunun mezar taşını öpen Gök askerlerle birlikte dua etti.

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