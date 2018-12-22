Mehmetçik kar kış demeden görev başında

2016 yılında başlatılan operasyon kapsamında Irak'ın kuzeyine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Çileklitepe, Eylül 2016 tarihinde bölücü terör örgütünden tamamen temizlendi. Çukurca ilçesi 2. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Çileklitepe Üs Bölgesinde Irak sınır hattının güvenliğini sağlayan Mehmetçik, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında bölücü terör örgütüne karşı eli tetikte nöbet bekliyor.

PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki kamplardan Türkiye'ye geçişlerini önlemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince hava destekli operasyonlar sürdürülürken, hudut birlikleri de Türkiye-Irak sınırında dondurucu soğuğa rağmen 7/24 esasıyla nöbet tutuyor.

"Taciz girişimlerine misliyle karşılık veriliyor"

İHA muhabirine konuşan Çileklitepe Üs Bölgesindeki 1. Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Yüzbaşı Mehmet Eren, ağır kış şartlarına aldırış etmeden bölücü terör örgütünün ülkeye yönelik faaliyetlerini engellediklerini belirtti. Şu ana kadar terör örgütünün 3 kez taciz girişiminde bulunduğunu ve bu girişlere misliyle karşılık verdiklerini ifade eden Piyade Yüzbaşı Eren, "Çileklitepe Üs Bölgesi; Irak ve Türkiye sınırının sıfır noktasında olup, bölücü terör örgütünün ülkemize yönelik faaliyetlerini engellemektedir. Çileklitepe Üs Bölgesine şu ana kadar 3 kez taciz girişimi olmuştur. Taciz girişimlerinde herhangi bir zayiatımız yoktur ve taciz girişimlerine de misliyle karşılık verilmiştir" dedi.

"Heyecanla görevimize devam ediyoruz"

Yaz kış, soğuk sıcak demeden, arazi şartlarının zorluğuna rağmen vatani görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini dile getiren Eren, Mehmetçik'in büyük bir fedakarlık yaparak heyecanla görevini devam ettirdiğini kaydetti.

"Bizi merak etmesinler"

Yozgatlı Sözleşmeli Er Ferhat Gökdemir ise, Hakkari Çukurca'da vatani görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, vatanın kendilerine emanet olduğunu ve hiçbir sıkıntılarının olmadığını söyledi. Gökdemir, ailesinin kendisini merak etmemesini istedi.

Yılmaz Sönmez - Mehmet Salih Akkuş

