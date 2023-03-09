Mehmetçik Okulları afet bölgesinde eğitim veriyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesinde Mehmetçik Okullarında evlatlarımız eğitimlerine devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimlerinin TRT EBA içerikleriyle desteklenmesi için TV kurulumlarını sağlayan Milli Eğitim Bakanlığına ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Enes Turgut

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