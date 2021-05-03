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Mehmetçik, PKK'lı teröristlere ait sığınak ve mühimmatları temizlemeye devam ediyor

Mehmetçik, PKK'lı teröristlere ait sığınak ve mühimmatları temizlemeye devam ediyor
Mehmetçik, PKK'lı teröristlere ait sığınak ve mühimmatları temizlemeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmatlar ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıları imha etmeye devam ediyor.

Mehmetçik, PKK’lı teröristlere ait sığınak ve mühimmatları temizlemeye devam ediyor - Tıkla İzle

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliğine devam diyor. Bölgede tespit edilen sığınak ve mühimmat METİ Timlerince imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sırasında ise 2 bin 24 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 35 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 6 adet 6'lı bomba atar mühimmatı, 12 adet RPG-11 mühimmatı, 7.360 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 2 bin 500 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve çok sayıda EYP bulundu.

Mevlüt İşli - Engin Yağcı
 

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