Mehmetçik selzedelerin yaralarını sarıyor

Suların çekilmesinin ardından Şanlıurfa'da yaşanan selin oluşturduğu hasar da ortaya çıkmaya başladı. Selin en çok etkilediği mahallerin başında yer alan merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde evler balçık deryasına döndü. Kolları sıvayan Mehmetçik, vatandaşların yarasını sarmaya yardımcı oluyor. Caddeleri kaplayan balçığı temizleyen askerler, evlerdeki eşyaları da tahliye edip içerdeki çamuru temizliyor.

Mehmetçikle birlikte alt katta kalan kardeşinin evini temizleyen Mehmet Cidal, “Askerlerimiz Diyarbakır Sur Asayiş Komandodan gelmişler. Askerlerimiz bizim imdadımıza geldi, teşekkür ediyorum. Evlerimizi temizliyorlar. Allah devletimizden, askerimizden, milletimizden razı olsun. Hepsi bizimle beraberdi. Burayı terk etmemişler. Herkes, bütün teşkilatlar burada. Herkesten, sizden de Allah razı olsun. Evlerimizi temizliyorlar, bize yardım ediyorlar. Biz tek başımıza temizleyemezdik, askerler bütün mahalleyi vardiyalı temizliyor” dedi.

Şinasi İnan

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