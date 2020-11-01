Mehmetçik Serpil teyzenin yaralarını sarıyor

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi açıkları olan 6.6 şiddetindeki depremin ardından yaşanan tsunami felaketi ile Kaleiçi mevkiindeki iş yerleri ve evler sular altında kalmıştı. Çamurlu su içerisinde kalan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşların yaralarını Seferihisar Muhabere Eğitim Merkezi Komutanlığından gelen askerler sarıyor. Başta askerler olmak üzere Seferihisar Belediye ekipleri hummalı bir çalışmayla kale içini eski haline getirmeye çalışıyor.

Serpil teyzeye Mehmetçikten yardım eli

Tsunami sonrasında evi kullanılamaz hale gelen 3 çocuk 5 torun sahibi 78 yaşındaki Serpil Çakmak'ın yardımına askerler koştu. Askerin evini temizlemesini izleyen Serpil teyze duygu dolu anlar yaşadı. Askerlere teşekkür ederek yaşadığı o anları anlatan Serpil teyze, "Burada oturuyorduk birden bir sallama geldi ve ondan sonra da deniz çekildi. Bir baktık ki su bize doğru geliyor ve denizdeki kayıklar, gemiler hepsi birbirine vuruyor ve insanlar bağırış çığırış kaçışıyor. Başımızın üstünü aşan sular arkamızda biz önde koşturuyoruz. Mahalle muhtarımızın desteği ile vatan kuzularımız askerlerimiz geldi bana yardım ediyorlar. Pandemi döneminde de böyleydi o zaman da bana Mehmetçik yardım etmişti. Allah hepsinden razı olsun. Devletimize, milletimize, askerlerimize Allah zeval vermesin" dedi.

Murat Uçkaç - Eren Ayhan