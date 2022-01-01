Mehmetçik sınırda ailesiyle görüşerek yeni yıla girdi

Şırnak 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı Pençe Kaplan Harekat bölgesinde bulunan Altıntepe Üs Bölgesindeki komutanlar, Irak sınırında nöbet tutan askeri telefonda annesiyle görüştürdü. Sınır nöbetindeki Mehmetçik, telefon sürprizi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2013 yılında kurulan 2 bin 90 rakımlı Altıntepe Üs bölgesindeki görev yapan askere komutanından “yeni yıl” sürprizi yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden annesi Tülay İrişik'i komutanların vasıtasıyla arayarak canlı bağlantı yapan 3 aylık asker Samet İrişik, annesini yeni yılını kutladı. Duygu yüklü anlar yaşayan anneye yeni yıl sürprizi oldu.

Tarsuslu asker Samet İrişik, Altın tepe üs bölgesi nöbet kulübesinde iken, bölük komutanı yanına geldi. Komutanına tekmil veren Asker İrişik, daha sonra bölük komutanı tarafından canlı bağlantı yapılarak İrişik'i telefon ile annesiyle görüştürdü.

Bölük komutanı ilk önce asker annesine yeni yılda sürpriz yapmak islediklerini belirleterek telefonu Samet İrişik'e verdi. Samet annesi ile görüşerek hasret giderdi. Birbirlerinin yeni yılını kutlayan Anne ve asker iyi dilek temennisiyle telefonu kapattılar.

Telefondan sonra duygulanan anne Tülay İrişik, komutanlara teşekkür ederek, “Bugün yeni yıl. Tüm askerlerin, tüm komutanların, herkesin yeni yılını kutluyorum. Bana bugün sürpriz yaptılar. Sağ olsunlar, Allah razı olsun oğlumla görüştürdüler. Güzel bir gün oldu. Oğlum Şırnak Uludere'de vatani görevini yapıyor. Komutanlar bugün sürpriz yaptılar. Yeni yılımızı kutladılar, bende onların yeni kutluyorum. Allah razı olsun” dedi.

Irak'ın Sinat-Haftanin bölgesinin karşısında kurulan 2 bin 100 rakımlı Altın Tepe Üs bölgesinde nöbet tutan Mehmetçik, sınırdan gelebilecek terör saldırıları olaylarına karşı vatan savunması yapıyor. Türkiye- Irak sınırını koruyan üs bölgesindeki Mehmetçikler, 7 gün 24 saat vatan savunması yapıp hareketlilik yaşanan bölgeleri ağır silahlarla ateş altına alıyor.

Mehmetçik, gece görüş, gece termal, seçe, drone, şahingözü, engerek, Sarp Silah Sistemi, gergadan, drone savar, mayın, tel engel, kamara sitemleri, tank, top ile her türlü terör unsurlarına geçit verilmeyen üs bölgelerinde gece gündüz büyük bir mücadele yürütüyor.

Ersoy Yalçın - Melih Yiğit - Serdar Gükçe