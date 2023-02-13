Mehmetçik'ten depremzede çocuklara çikolata

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personeli Gaziantep Nurdağı'ndaki çadır kente giderek çocukları ziyaret etti ve çikolata ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, “Bu anonsumuz da çocuklarımız için. Mehmetçik bölgedeki yardım faaliyetlerinde evlatlarımızı unutmuyor. 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklarımızı ziyaret ederek çikolatalarını ulaştırdı. Canımız Türkiye” denildi.

Evren Doğru

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