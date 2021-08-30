Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları Atatürk Anıtı önünde yapılan çelenk sunma töreni ile başladı. Törende Edirne Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı okunmasının ardından bando eşliğinde resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Mehmetçiğin geçit töreni ayakta izlendi. Daha sonra tank ve askeri araçların geçidi yapıldı. Törene katılan vatandaşlar Mehmetçiğin geçit töreni ilgiyle izlendi.

Şener Urfa

