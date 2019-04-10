Mehmetçik'ten Kosova eğitimine destek

Kosova'ya intikal ettiği 1999 yılından bu yana ülkede barış ve güvenliğin tesis edilmesine katkı sunan Türk askeri, eğitime destek amaçlı projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, başkent Priştine'de gözde ilköğretim okullarından “Xhemal Mustafa” okuluna 20 adet projeksiyon cihazı bağışladı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda gerçekleştiren proje kapsamında cihazların montaj ve kurulumu ise yine Türk askeri tarafından yapıldı.

Savaş sonrasında 2004 yılında inşa edilen ve bin 140 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, projeksiyon cihazlarına sahip olunması nedeniyle farklı bir heyecan yaşandı. Türk ve Kosova bayrakları ile Kosova Türk Temsil Heyeti'nin flamalarıyla donatılan okulda öğrenciler, Kosova ve Türk bayraklarını dalgalandırabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Törene katılan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'a da öğretmen ve öğrenciler tarafından sıcak karşılama düzenlendi. Törende, Priştine Belediye Eğitim Müdürü, TİKA, Priştine Yunus Emre Enstitüsü ve diğer kurum temsilcileri de hazır bulundu.

"Eğitim sürecinde kalitenin artmasına katkı sağlayacak"

Törende konuşan okul müdürü Vjolca Jugolli, anlamlı destekten dolayı Türk askeri ve Türkiye'ye teşekkür ederek projeksiyon cihazlarının, okuldaki eğitim sürecinde kalitenin artmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Priştine Eğitim Müdürü Shpresa Shala, Priştine belediyesinde eğitime farklı projelerle destek vermesi nedeniyle Türkiye'ye şükranlarını ifade ederek, bu yatırımların, belediye genelinde eğitime kalite kazandırılması doğrultusunda çok önemli bir adım olduğunu değerlendirdi.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, Kosova Türk Temsil Heyeti olarak en çok üzerinde durdukları projelerin, eğitim alanına ilişkin olan projeler olduğuna vurgu yaparak, "Dost ve kardeş ülke Kosova'da geleceğin güvencesi olan eğitime yaptığımız katkılar, bizim gurur kaynağımızdır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Arnavut, Türk, Boşnak ve Rum öğrencilerinin bir arada ve kardeşçe eğitim gördüğü okulun eğitimde sembol bir okul olduğunu belirterek, bu kardeşlik örneğini koruyup, ortak çabalarla geleceğe aktarılması gerektiğini kaydetti.

"Genç ve dinamik nüfusu olan Kosova'da eğitimin kaliteli olması önemli. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi eğitim almaları hepimizin üzerine düşen önemli bir sorumluluklar içermektedir" ifadesini kullanan Büyükeçi Sakar, Türkiye olarak dost ve kardeş Kosova halkının her daim yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurguladı. Konuşmaların ardından Baş ve Büyükelçi Sakar'a hediyeler takdim edildi. Okul öğrencilerinin düzenledikleri programdan sonra da projeksiyon cihazlarının kurulumu yapılan sınıfların açılışı gerçekleştirildi.

Ercan Kasap