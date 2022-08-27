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Mehmetçik'ten PKK'ya 'Pençe' darbesi

Mehmetçik'ten PKK'ya 'Pençe' darbesi
Mehmetçik'ten PKK'ya 'Pençe' darbesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." paylaşımında bulundu.

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