İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mehtap Mutluşan Ferah: 'Sportmenliğin, birlik ve beraberliğin olduğu bir sene olsun'

Mehtap Mutluşan Ferah: 'Sportmenliğin, birlik ve beraberliğin olduğu bir sene olsun'
Mehtap Mutluşan Ferah: 'Sportmenliğin, birlik ve beraberliğin olduğu bir sene olsun'

Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah, Serik Belediyespor ile eşleşmelerinin ardından Türkiye Kupası’nda sportmenliğin, birlik ve beraberliğin olduğu bir sene olsun ifadelerini kullandı.

Mehtap Mutluşan Ferah: 'Sportmenliğin, birlik ve beraberliğin olduğu bir sene olsun' - Tıkla İzle

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Serik Belediyespor ile eşleşen Beşiktaş'ta Genel Sekreter Mehtap Mutluşan Ferah basın mensuplarına açıklamalarda oldu. Çekilen kuranın hayırlı olmasını dileyen Ferah, “Değişik bir kura oldu bu sene bizim için, hayırlı olsun. Sportmenliğin, birlik ve beraberliğin olduğu bir sene olsun. Bütün takımlara başarılar diliyorum” dedi

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.