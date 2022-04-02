Mehter ordusu sahurda sokağa indi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan'ın manevi atmosferi, sahur bandosu ile hissediliyor. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan geleneksel hale getirilen ‘Sahur Bandosu ve Mehteran Takımı' bu Ramazan ayında da vatandaşları sahura kaldırıyor. Geleneklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan uygulamada Süleymanpaşa'da yaşayan 150 müzisyenden oluşan bando ve mehteran takımı şehrin 2 farklı noktasında sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırıyor. Ramazan ayının ilk gününde mehter takımı Yavuz Mahallesinde sokağa indi. Yavuz Mahallesinde gerçekleştirilen sahur programında cadde ve sokaklarda yürüyen mehter takımı, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar tarafından beğeni ve alkışlarla karşılandı. Sokakta mehter takımını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla video kaydı yaptı.



Sahur programlarının yanı sıra ‘Gönül Sofraları' adıyla kurulacak olan iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geleceklerini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Öncelikle tüm hemşerilerimize hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Allah sevdikleri ile birlikte inşallah nice Ramazanlara kavuştursun. Nice bayramlarla da mutlu etsin diyorum. Bugün ilk sahurumuz. Ramazan ayı boyunca hemen hemen bütün mahallelerimizde toplam 150 kişilik bir ekibimiz ile hem mehteran, hem bando takımımız, hem ilahi grubumuz ile sahur programları gerçekleştireceğiz, vatandaşlarımızı sahura kaldıracağız. Aynı organizasyonların bir benzeri de iftarda yapılıyor. Bu sene inşallah, Allah nasip ederse hedefimiz yüz bin kişiyle iftar yapmak. Ramazan ayı boyunca hemen hemen şehrin her mahallesinde iftar yapmış olacağız. Bu gece itibariyle de sahur programlarımıza Yavuz Mahallesi'nde başlıyoruz. Bundan sonra da Altınova Mahallesi ile devam ediyoruz. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. Biliyorsunuz aynı sahur organizasyonlarını geçtiğimiz 2019,2020 ve 2021 yıllarında da yapmıştık. Pandemi dönemine denk geldiği için özel izin alarak yaptık. Vatandaşımızda çok mutlu olmuştu devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra ki yıllarda da devam edeceğiz, özellikle üstüne basarak belirtmek istediğim mehteranla birlikte sahuru yapmak, sahurda vatandaşlarımızı uyandırmak gerçekten çok güzel, çok keyifli oluyor. İnşallah bir daha ki sahurda vatandaşlarımızı ilahi gruplarıyla sahura kaldıracağız. Süleymanpaşa'da inşallah renkli, güzel bir Ramazan ayı geçireceğiz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.



Halil Dağ - Tunay Özdemir

