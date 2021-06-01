Mekanlar müşteri kabul etmeye başladı

Dün yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, kafe ve restoranlar sabah saatlerinden itibaren müşteri kabul etmeye başladı. Açılan mekanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilirken, hem esnaf hem de müşteriler memnuniyetini dile getirdi.

Esenyurt'ta pastaneye gelen bir müşteri karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Masalar gayet sakin insanlar gelip gidebiliyor. Ortam da gayet sakin” dedi.

İşletmeci Yunus Oğuz da memnuniyetini dile getirerek, “Bunun için çok mutluyuz. İnsanlara daha iyi hizmet vereceğiz. Elimizden geldiğince maskeye mesafeye bizler de dikkat edeceğiz. Hijyen kurallarına dikkat edeceğiz” diye konuştu.

Murat Delice