Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi artık İTÜ OTAM idaresinde

Otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüten ve Mayıs ayında çift vardiyaya geçerek çalışmalarını sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak daha da hızlandıran İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), İTÜ kuruluşlarından MEAM (Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi) işletmesini Temmuz ayından itibaren devraldı. Söz konusu devralma ile birlikte İTÜ OTAM, elektrikli, hibrit, bağlantılı ve otonom taşıtlar alanındaki AR-GE ve test çalışmalarına yönelik yetkinliğini artırdı. İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi yerleşkesinde konuyla ilgili düzenlenen devir protokolünü İTÜ Vakfı Genel Sekreteri Kenan Çolpan, OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan ve İTÜ MEAM Müdürü Prof. Dr. Metin Gökaşan imzaladılar.

İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, imza töreninde yaptığı konuşmada 2008 yılında kurulan İTÜ MEAM işletmesini devralarak kurumun sahip olduğu tecrübeli kadrosu ve laboratuvar olanaklarıyla, akademik kurumlardan özel sektöre kadar geniş bir alanda işbirliğine hazır hale geldiklerini belirtti.

Özcan, "Bu kapsamda imzaladığımız protokolle işletmesini üstlendiğimiz MEAM, sahip olduğu son teknoloji laboratuvar olanakları ile makina ve elektrik-elektronik fakülteleri başta olmak üzere birçok fakülteden çok sayıda öğrenciye teorik ve uygulamalı çalışma olanağı sunan bir kuruluş. Biz de OTAM olarak MEAM'ın misyonunu daha da artırarak akademik faaliyetlerle birlikte çeşitli otomotiv firmalarının ürün geliştirmelerine destek olacak ve hizmetlerimizden yararlanmalarına olanak tanıyacağız. MEAM ile birlikte; elektrikli ve hibrit araçlar, bağlantılı-otonom araçlar, batarya yönetim ve şarj sistemleri geliştirilmesi, taşıt elektrikli motoru geliştirme ve aracın gerçek yol koşullarına en yakın şartlarda simülasyon tabanlı testi gibi alanlara yönelik yetkinliklerimizi artırarak sektörümüze büyük kazanımlar sağlayacağız" dedi.

"Test merkezlerinin verimli bir şekilde işletilmesine talibiz"

Mayıs ayında çift vardiyaya geçen OTAM'ın yükselen verimlilik grafiğine dikkatleri çeken Özcan, "Bu yılki ciromuz, geçtiğimiz iki yılın toplamından daha fazla bir şekilde gerçekleşti. Ticari yetkinliğimiz, operasyonel tecrübelerimiz ve ardımızda İTÜ güvencesinin olmasıyla; işletmesini üstlendiğimiz AR-GE ve test merkezlerinin verimliliklerini artırıyoruz. Dolayısıyla OTAM olarak bundan sonra da üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve özel firmalara ait test merkezlerinin daha verimli bir şekilde işletilmesine talibiz" şeklinde konuştu.

Bünyesinde robotik imalattan nano hareket kontollerine ve insansı robot geliştirmeye kadar pek çok zengin ekipman donanımlı laboratuvarı bulunan MEAM, 2008 yılında DPT tarafından sağlanan destekle İTÜ çatısı altında faaliyete başladı. Kurum, bugüne kadar mekatronik ana başlığı altında; otonom araçlar, elektrikli, hidrojen yakıt hücreli minibüsler, ilk örnek üretim insansı robotlar, seri-hibrit kamyonet prototipi, insansız hava taşıtlarının kooperatif kontrolü, şerit takibi, sürücü uyarı sistemleri ve aktif araç güvenlik sistemleri tasarımları gibi pek çok yenilikçi konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.