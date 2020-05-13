Mekatronik öğrencileri dev festival için ilk aşamayı geçti

İstanbul Gelişim Üniversitesi(İGÜ), “Behemehâl' TEKNOFEST'e katılma adına ‘İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması (İleri Seviye)' kategorisi içerisinde ‘Ön Tasarım Raporu' sürecini 127 takımın arasından ilk 70 takım arasına girerek ilk aşamayı başarıyla tamamladığını duyurdu. İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı 1'inci sınıf öğrencilerinden oluşan ‘İGÜ Behemehâl' takımının danışmanlığını Öğr. Gör. Umut Uz yürütüyor. Berk Bal, Rabia Gökçe, Berk Çiftçi, Yusuf Apaydın, İbrahim Aktaş ve Mehmet Oktay'ın yer aldığı takım, “Kritik Tasarım Raporu” süreci için gerekli çalışmalara ise başladı.

“Yerli, milli ve öncü olma gayesiyle hareket ediyoruz”

Her sene olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST'te dikkatleri üzerlerine çekeceklerini dile getiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Teknoloji alanında öncü fikirlerimiz ve tasarımlarımızla ön plana çıkıyoruz. Uçan Araba ‘TUSİ', ‘Eczamatik' ve ‘Çarpışma Şiddetini Azaltıcı Fren Sistemi' gibi birçok başarılı projeyi hayata geçirdik. Uçan arabamızı ilk olarak TEKNOFEST'te görücüye çıkarmıştık. Yaptığımız çalışmalarda yerli, milli ve öncü olma gayesiyle hareket ediyoruz. Öğrencilerimizi ve öğretim elemanlarımızı da bu konuda her zaman destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle bu yıl Gaziantep'te yapılacak olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde roketten uçan arabaya, otonom sistemlerden insanlık yararına teknolojilere kadar birçok alanı içeren 23 dalda yarışmalar yapılacak.