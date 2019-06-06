İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meke Gölü kırmızıya büründü

Meke Gölü kırmızıya büründü
Meke Gölü kırmızıya büründü

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan, uzmanlar tarafından jeolojik bir miras olarak değerlendirilen "dünyanın nazar boncuğu" diye tanınan Meke Gölünde su bulunan kısım kırmızı renge büründü.

Meke Gölü kırmızıya büründü - Tıkla İzle

Son yıllarda özellikle yaz aylarında kuruyan Meke Gölü, kış aylarında bölgenin aldığı yağış miktarına bağlı olarak yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle doğa severlerin dikkatini çekiyor. Meke'nin asırlar önce bir volkanik patlamayla oluştuğunu vurgulayan Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, 8 bin yıl önce yaşanan ikinci bir patlama ile gölün şu anki şeklinin aldığını söyledi.

“Bölgede oluşan turuncu renkler mikroorganizmaların habercisi”

Bölgede zaman zaman yoğunlaşan yağışlarla gölde su tabakası oluşuyor. Oluşan su tabakasındaki turuncu renk alan kısmı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fetullah Arık, “Meke Gölü tuzlu bir bölge. İçerisinde normal canlıların yaşamasına çok fazla izin vermiyor. Geçmişte zaten bu gölden tuz üretimi gerçekleştirilmiş. Bu tuz ortamında da yaşayabilecek mikroorganizmalar ve bakteriler söz konusu. Su giderek azaldığı için bakterilerin oluşturduğu görüntü turuncu ve kırmızı renkli oluyor. O bölgede ise şu anda mikroorganizmalar ve bakterilerde çok fazla bir artış olduğunu söyleyebiliriz” dedi.  

İbrahim Yetkin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.