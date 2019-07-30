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Mekke'de Filistinli hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı

Mekke'de Filistinli hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı
Mekke'de Filistinli hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde Filistinli hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı.

Suudi Arabistan'da Filistinli hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktığı öğrenildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, oteldeki insanların tahliye edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Vakıflar Bakan Yardımcısı Husam Abdurrab tarafından yapılan açıklamada, elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında oteldeki insanların tamamının tahliye edildiği ifade edildi. Abdurrab, Suudi Sivil Savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almasından sonra hacı adaylarının otele geri dönmesine izin verildiğini söyledi.

Mekke'ye hac ibadeti için şu ana kadar yaklaşık 1 milyon Müslümanın gittiği kaydedildi.  

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