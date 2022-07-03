Mekke'de hac hazırlıkları tamamlandı

Hicri 1443 yılının hac farizası için dünyanın dört bir tarafından hacılar akın akın Mekke'ye geliyor. Zilhicce ayının 4. günü olan bu akşam, hac için Mekke-i Mükerreme'ye girişler tamamlanıyor. Müslüman olmayan kimselerin şehre alınmadığı Harem bölgesine, Suudi Arabistan devletinin bu yıl uygulamaya geçirdiği elektronik hac vizesi olan Müslümanlar girebiliyor. Türkiye'den son hacı adayları da bugün İstanbul Havalimanı'ndan 11.00'de hareket eden Cidde tarifeli uçağı ile ülkeye geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kafilelerin Mekke'ye girişleri de tamamlandı.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sallahü aleyhi vesellem) söylediği şekli ile “Hac Arafat'tır” sözü mucibince şimdi bütün dikkatler 8 Temmuz (9 Zilhicce) Cuma günü Arafat Ovası'ndaki büyük buluşmaya verildi. Kabe'yi tavaf edip, namaz kılarak ve Beytullah'ı seyrederek ibadetlerini hızlandıran hacı adayları, arife gününden bir gün önceki gün olan terviye gününde yapılacak kutlu yolculuk için heyecanlanıyor. Mekke'den Arafat'a çıkışlarda 7 farklı yol bulunuyor.

Türk hacıları için tahsis edilen özel yoldan kafilelerin intikalleri gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, son yıllarda yaz mevsimine denk gelen Arafat vakfesi için sahra tipi tam kapalı ve tamamı büyük klimalı çadırlar kurduruyor. En fazla hastalanmanın Arafat vakfesinde güneş çarpmasından kaynaklanması sebebiyle çadırlar büyük bir özen ile hazırlanıyor. Perşembe günü başlayacak nakiller öncesinde son hazırlıklar da Türk hacılarının geleceği bölgede tamamlandı.

Klima tesisatları kontrol edildi, tuvaletler onarıldı, halılar serildi, minderler dağıtıldı. İlk insan Adem Aleyhisselam ile Havva validemizin dünyaya indirilip buluştukları yer olan Cebel'i Rahme tepesinin etrafında da temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Etraftaki meydanlar tankerlerle su püskürtülerek yıkanıyor. Bir gece Arafat'ta sabahlayacak olan hacılar, arife günü olan cuma günü öğle ve ikindi namazını birleştirip kılarak, akşam güneşin batışından sonra Müzdelife'ye inecekler. Mina'da şeytan taşlama için bayramda kalacak olan Şafi mezhebinden hacılar için de Mina'da da çadırların hazırlanması sürüyor.

Cemerat denilen 3 şeytanın bulunduğu binada bakımlar ve son kontroller yapılıyor. Bu sene 1.2 milyon kişinin Arafat'a gelmesi bekleniyor. Şehirde sükunet hakim. Pandemi sebebiyle 2 yıldır yabancı ülkelerden hacı adayı alınmayan Harem bölgesinde otellerin ve dükkanların yarısının halen kapalı olması ise dikkat çekiyor. Mekke ve Medine şehirlerinde temizlik ve sağlık hizmetleri de üst seviyede yürütülüyor.

Suudi Arabistan'da kura sonuçları açıklanmadı

Kabe'nin 1 yıllık çalışma ile Mekke'de özel olarak hazırlanan ipek örtüsü de bu sene 9 Zilhicce Cuma günü değiştirilmeden önce son defa özel bir sistemle silinerek parlatıldı. Haremeyn sakinleri de Allah'ın misafiri olarak kabul ettikleri hacı adaylarına ikramlarda bulunuyorlar. Suudi Arabistan'ın bu yıl uygulamaya aldığı internetten direkt vize verme uygulamasında ABD, İngiltere ve Avrupa ülkelerindeki internet ortamındaki işlemlerde daha önce açıklanan ücretlere yüzde 50-60 gibi artışlar yapılması, konaklama ve hizmet şartlarının değiştirilmesi ile ciddi sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. Ayrıca Suudi Arabistan, ülke içinden hac yapmak isteyenlerin kura sonuçlarını henüz açıklamadı. Yani ülke içinden kimlerin hac yapabileceğine dair belirsizlik Arafat'a 4 gün kala sürüyor. Hac ve Umre Bakanlığı seçilen kişilerin kısa mesaj ile bilgilendirileceğini, sahte kurum ve kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi.

“Arafat'ta vakfeye duran her Müslüman bu vesileyle duruşunu sorgular”

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, Arafat'ın mahşerin provası olduğunu belirterek, cuma günü bu ovada yüzbinlerin tövbe istiğfar ederek, bundan sonraki hayatlarına farklı anlamlar yükleyeceklerini söyledi.

Kurt, “Rahmet Tepesi'nin eteğindeyiz. Arafat, Peygamber Efendimizin ifadesiyle haccın en önemli rüknü olan Arafat vakfesinin yapıldığı yer. Burada yapılacak ibadet vakfe ibadetidir. Yani durma, bekleme, tefekkür etme, tezekkür etme ibadetidir. Dolayısıyla Arafat'a gelen, Arafat'ta vakfeye duran her Müslüman bu vesileyle duruşunu sorgular, durduğu yeri, dünyadaki duruş halini sorgulayıp gözden geçirir. Vakfe bütün Müslümanların ayağa kalkarak aynı anda dua etmesiyle gerçekleşir. Ümit ve temenni edilir ki o duruş hem fert olarak insanların hem de bütün Müslümanların ayağa kalkmasına, şahlanmasına vesile olur, olacaktır. Arife gününde bütün hacılarımızın, hacceden insanların aynı anda bir araya geldiği, beraberce tek bir mekanda dua ettiği yerdir. Peygamber Efendimiz de arkamızda olan Rahmet Tepesi'nin eteğine gelerek, sırtını Rahmet Tepesi'ne verip yönünü de kıbleye dönerek burada dua etmiş ve vakfesini gerçekleştirmiştir” dedi.

İrfan Altıkardeş - Süleyman Aydın

