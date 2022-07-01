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Mekke'de son 3 yılın en kalabalık Cuması

Mekke'de son 3 yılın en kalabalık Cuması
Mekke'de son 3 yılın en kalabalık Cuması

Hacı adaylarının hac ibadeti için bulunduğu Mekke’de son 3 yılın en kalabalık Cuma namazı kılındı.

Mekke’de son 3 yılın en kalabalık Cuması - Tıkla İzle

Mekke 3 yıl aradan sonra en kalabalık Cuma namazlarından birine ev sahipliği yaptı. Yüz binlerce hacı adayı Cuma namazı için Kabe-i Muazzama'ya koştu. Cuma namazı öncesi metaf alanını tamamen boşaltan görevliler zemin temizliği yaptı. Makamı İbrahim'in de muhafazasını özel olarak parlattı.

Son 3 yılın en kalabalık Cuma namazının kılındığını ifade eden hacı adayları, ilk defa geldiklerini dile getirerek, mutlu olduklarını ve bu duygunun kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getirdiler. Dışarıda namaz kıldıklarını kaydeden hacı adayları, “Dışarıda ayaklarımız yanıyor. 60 derece sıcaklık var. Ayaklarımız yandı seccadenin üzerinde” ifadelerini kullandı.

Mahşeri bir kalabalık olduğunu aktaran hacı adayları, “Hava daha sıcak olsa yaşayamayacağız. En güzel duyguları hissettik” açıklamasını yaptı.

İrfan Altıkardeş
 

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