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Mekke'yi çekirge sürüleri bastı

Mekke'yi çekirge sürüleri bastı
Mekke'yi çekirge sürüleri bastı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı.

Mekke'yi çekirge sürüleri bastı - Tıkla İzle

Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi. Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı. Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl da Mekke ve Mescid-i Haram'ı da basmıştı. Müslümanların Hac ibadetini yerine getirildiği Mescid-i Haram'da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti.

Hamad Alnajjar

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