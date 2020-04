Meksika da korona virüse karşı kenetlendi

Dünyanın pek çok ülkesi korona virüse karşı savaşıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi (küresel salgın) haline gelen korona virüs, çoğu ülkede restoran ve kafelerin kapanmasına, işletmecilerin iflasın eşiğine gelmesine neden oldu.

Meksika'da bir işletme sahibi ise yaşanan ekonomik krize karşı yerel halka yardım edebilmek için yemek yapıp ücretsiz dağıtmaya başladı. Her gün kapısında kuyruklar oluşturan ve sosyal mesafe kuralına uyan yerliler, her gün ücretsiz yemek yemekten oldukça memnun. Ailesi ve personelinin desteğiyle her gün ücretsiz yemek dağıttıklarını belirten restoran sahibi ise menüyü bütçelerine göre ayarladıklarını belirtti. Sosyal mesafeyi korumaya özen gösterdiklerini maske ve eldiven dağıttıklarını belirten işletme sahibi, bu zor dönemde biraz olsun yardım edebilmenin onu memnun ettiğini ifade etti.