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Meksika Devlet Başkanı Obrador, 3'üncü kez Covid-19'a yakalandı

Meksika Devlet Başkanı Obrador, 3'üncü kez Covid-19'a yakalandı
Meksika Devlet Başkanı Obrador, 3'üncü kez Covid-19'a yakalandı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un 3’üncü kez Covid-19 testi pozitif çıktı.


Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 3'üncü kez Covid-19'a yakalandı. Meksika İçişleri Bakanı Adan Augusto yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki Obrador'un Covid-19 testinin pozitif çıktığını aktararak, Devlet Başkanlığı Konutunda tedavi altına alındığını ve karantinada olduğunu bildirdi. Obrador'un soğuk algınlığına benzer semptomlar gösterdiğini ifade eden Augusto, Obrador'un kalp krizi geçirdiğine dair çıkan haberleri yalanladı.
Diario de Yucatan gazetesi, Obrador'un Yucatan Yarımadası'na yaptığı bir gezi sırasında kalp krizi geçirdiğini iddia etmişti. Obrador, 2013'te kalp krizi geçirmişti.

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