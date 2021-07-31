Meksika eyaletinden hayvan istismarına 9 yıla kadar hapis cezasına onay

Geçtiğimiz günlerde Meksika eyaletinin Tlalnepantla şehrinde bir ailenin Silver isimli köpeğini vahşice döverek öldürmesi sonucu vatandaşların sosyal medyada duruma tepki göstermesi ve ailenin cezalandırılmasını talep etmesi üzerine eyalet meclisi harekete geçerek “hayvan refahı reformunu” gündeme getirmişti.

Meksika eyaletinin yasama meclisinde milletvekilleri ve yerel meclis vekilleri, hayvan istismarına hapis cezası verilmesini öngören hayvan refahı reformunu onayladı. Meksika eyalet meclisi tarafından yapılan açıklamada, “Tlalnepantla şehrinde yaşanan ve tepki toplayan Silver isimli köpeğin cinayetinin ardından 2 kişi tutuklandı. Meksika eyaleti ceza kanunundaki yaptırımlar sertleştirilerek, bu kişilere 4 yıla kadar hapis cezası verilecek" ifadeleri yer aldı.

Hayvan refahı reformu kapsamında, hayvanlara kötü davranan, yaralanmalarına neden olan eylemlerde veya cinsel istismarda bulunanlara 4 yıla kadar, hayvanların acı çekerek uzun sürede ölmesine neden olan kişilere ise 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Eylemin fotoğraflanması veya kayda alınması halinde ceza artırılacak, suçun bir kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde ise ceza yüzde 50 oranında artırılarak 9 yıla kadar çıkarılabilecek. Ayrıca her türlü hayvan istismarına hapis cezasının yanı sıra 26 bin ile 40 bin peso (bin 300-2 bin dolar) arasında para cezası da uygulanacak.

Saim Sevinç

