Meksika Mesut Özil'i konuşuyor

Fenerbahçeli futbolcunun bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımla Meksika ekiplerinden Clup Necaxa'nın hissedarı olduğunu açıklaması ülke basınında sevinçle karşılandı. Birçok gazete ve televizyon kanalında yer bulan haberde ünlü futbolcu için “Yıldız” ve “Dünya Şampiyonu” olarak bahsedildi. Bazı gazetelerin Mesut hakkındaki yorumları şöyle:

ESPN: 2014 yılında Almanya ile dünya şampiyonu olan Mesut Özil Necaxa ile ortaklığını sosyal

medyadan duyurdu.

Futbol En Formula: Mesut Özil Necaxa ile olan ortaklığıyla gurur duyuyor.

Record: Mesut Özil insanları Şimşeklere (Necaxa) üye olmaya davet etti.

Juan Futbol: Mesut Özil Necaxa'nın yeni hissedarı olmanın heyecanını yaşıyor.

Necaxa Kulübü ise resmi Twitter hesabından Mesut Özil'in tweetini paylaşarak “Necaxa ailesine

hoş geldin @MesutOzil1088” mesajını yayınladı.

Şimşekler olarak adlandırılan Club Necaxa, Meksika'nın en üst ligi olan Liga MX'te yer alıyor.

Saim Sevinç

