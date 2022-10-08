Meksika'da 110 öğrenci uyuşturucudan zehirlendi

Meksika'nın Chiapas eyaleti Bochil şehrindeki Juana de Asbaje ortaokulunda yaşları 12-14 arasında değişen toplam 110 öğrencinin kokain kullandıkları için zehirlendiği bildirildi. Öğrencilerden bir çoğu baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle aileleri tarafından hastaneye ulaştırılırken, bazı öğrencilerin bayılmış olduğu görüldü. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden birinin entübe edildiği ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin kokain tükettiklerini itiraf etmesi üzerine bazı veliler laboratuvarda test yaptırırken, testler sonucunda çocukların kanında kokain tespit edildi.

Okul müdürü olayla ilgili yaptığı açıklamada, olaydan sorumlu öğrencilerin okuldan atılacağını ifade etti. Uyuşturucunun okula öğrenciler tarafından getirildiği düşünülüyor.

Chiapas Eyaleti Kamu Bakanlığı yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, müfettişlerin okulda incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Saim Sevinç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.