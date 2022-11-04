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Meksika'da 18 araç birbirine girdi: 3 ölü, 15 yaralı

Meksika'da 18 araç birbirine girdi: 3 ölü, 15 yaralı
Meksika'da 18 araç birbirine girdi: 3 ölü, 15 yaralı

Meksika’nın başkenti Mexico City ile Queretaro şehirleri arasında bulunan otoyolda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Meksika’da 18 araç birbirine girdi: 3 ölü, 15 yaralı - Tıkla İzle

Meksika'nın başkenti Mexico City ile Queretaro şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda 18 araç birbirine girdi. Kazanın şiddetiyle bazı araçlar alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada zincirleme trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saim Sevinç
 

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