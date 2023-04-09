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Meksika'da 3 katlı bina devrildi

Meksika'da 3 katlı bina devrildi
Meksika'da 3 katlı bina devrildi

Meksika’da yamaçta bulunan 3 katlı bir bina devrildi.

Meksika’da 3 katlı bina devrildi - Tıkla İzle

 Meksika'da yamaçta bulunan 3 katlı bir bina devrildi.

Meksika'nın Tijuana şehrinde 3 katlı bina devrildi. Yamaçta bulunan binanın, 2 hafta önce etkili olan yağışlar nedeniyle bölgedeki heyelanın ardından güvenlik amacıyla boşatıldığı aktarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın devrildiği anlar ise çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.
Mağdur olan vatandaşlar inşaat şirketlerini ve denetlemeyi yapan görevlileri suçlayarak yetkililerden yardım istedi. Tijuana şehri yerel yöneticileri ise, olayın kapsamlı olarak araştırıldığını bildirdi.

Saim Sevinç
 

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