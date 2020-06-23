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Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem
Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem - Tıkla İzle

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN) ülkenin Oaxaca eyaletinde yerel saatle 10.29'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Oaxaca'nın 12 kilometre güneydoğusunda yer alan Crucecita bölgesi olduğu, 23 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından tsunami ihtimali değerlendirilirken, can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Başkent Mexico City'de de hissedilen depremde halk kendini dışarı attı. Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediğini duyurdu. Obrador, artçı sarsıntılara karşı halka uyarıda bulundu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin şiddetini 7.7 olarak açıkladı.

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