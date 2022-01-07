İhlas Haber Ajansı

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Meksika'da 75 pilot Covid-19'a yakalandı, hava ulaşımı felç oldu

Meksika'da 75 pilot Covid-19'a yakalandı, hava ulaşımı felç oldu
Meksika'da 75 pilot Covid-19'a yakalandı, hava ulaşımı felç oldu

Meksika’da Aeromexico ve Aeromar havayolu şirketlerinde görevli 75 pilotun Covid-19’a yakalanması üzerine yurtiçi ve yurtdışı birçok uçuş iptal oldu.

Meksika'da pilotların Covid-19'a yakalanması hava ulaşımını felç etti. Meksika Havacı Pilotlar Birliği (ASPA) Genel Sekreteri Humberto Gual yaptığı açıklamada, Meksika'da faaliyet gösteren Aeromexico ve Aeromar havayolu şirketlerinde görev yapan 75'i pilot olmak üzere toplam 140 çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Covid-19'a yakalanan pilotlar ve havayolu çalışanları karantinaya alınırken, havayolu şirketleri personel eksikliği nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı 22 uçuşu iptal etti. Uçuşları iptal edilen bazı yolcular 24 saat boyunca Mexico City Uluslararası Havalimanında mahsur kalırken, çözüm isteyen bazı yolcular havalimanı personeline tepki gösterdi. Havalimanında bekleyen yolcuların uzun kuyruklar oluşturduğu ve kalabalığa yol açtığı bildirildi.

Saim Sevinç

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