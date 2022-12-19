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Meksika'da alev topuna dönen ambulansta patlama

Meksika'da alev topuna dönen ambulansta patlama
Meksika'da alev topuna dönen ambulansta patlama

Meksika’da hasta taşıyan ambulansta çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Meksika’da alev topuna dönen ambulansta patlama - Tıkla İzle

 Meksika'nın başkenti Mexico City'de içerisinde hasta bulunan bir ambulansta yangın çıktı. Ambulans personeli, aracın ön kısmındaki alevleri görür görmez içerideki hastayı hızlıca tahliye etti. Alevlerin kısa sürede büyümesi ile ambulans alev topuna dönerken, yangının etkisi ile ambulansta patlama meydana geldi.
Görgü tanıkları, ambulansta 5 kez patlama meydana geldiğini belirtti. Alev topuna dönen ambulas itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yetkililer, tahliye edilen hastanın başka bir araçla sağlık birimine nakledildiğini bildirerek, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti. Ambulansta çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Saim Sevinç
 

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