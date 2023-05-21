İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meksika'da arazi aracı yarışına silahlı saldırı: 10 ölü, 9 yaralı

Meksika'da arazi aracı yarışına silahlı saldırı: 10 ölü, 9 yaralı
Meksika'da arazi aracı yarışına silahlı saldırı: 10 ölü, 9 yaralı

Meksika’nın Baja California eyaletindeki araba yarışı etkinliğine düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Meksika’da arazi aracı yarışına silahlı saldırı: 10 ölü, 9 yaralı - Tıkla İzle

Meksika'nın Baja California eyaletinde yer alan Ensenada şehrindeki yerel arazi aracı yarışı etkinliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında yarışçıların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Görgü tanıkları, saldırganların gri bir minibüs ile bölgeye geldiklerini, uzun namlulu silahlarla yarışçılara saldırdıklarını ve tekrar minibüse binerek kaçtıklarını söyledi.

Baja California Eyalet Başsavcılığı, saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

Saim Sevinç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.