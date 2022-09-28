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Meksika'da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Meksika'da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Meksika'da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Meksika’da sokak arasında aşırı hız yapan araç defalarca takla attı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Meksika’da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Meksika'nın Veracruz eyaletinde yer alan Poza Rica şehrinde sokak arasında aşırı hız yapan araç defalarca takla attı. Kaza sırasında aracın camından fırlayarak kaldırıma çarpan 16 yaşındaki Amelia Salas hayatını kaybederken, aracın sürücüsü olduğu belirlenen Regina Vera ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kaza sonrası gençlerin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, olay yerine sağlık personeli araçtan fırlayan genç kızın olay sırasında hayatını kaybettiğini tespit etti.

Saim Sevinç
 

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