Meksika'da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Meksika'nın Veracruz eyaletinde yer alan Poza Rica şehrinde sokak arasında aşırı hız yapan araç defalarca takla attı. Kaza sırasında aracın camından fırlayarak kaldırıma çarpan 16 yaşındaki Amelia Salas hayatını kaybederken, aracın sürücüsü olduğu belirlenen Regina Vera ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kaza sonrası gençlerin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, olay yerine sağlık personeli araçtan fırlayan genç kızın olay sırasında hayatını kaybettiğini tespit etti.

Saim Sevinç



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