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Meksika'da askeri helikopter düştü

Meksika'da askeri helikopter düştü
Meksika'da askeri helikopter düştü

Meksika’da donanmaya ait bir helikopter iniş yaptığı sırada düştü.

Meksika’da askeri helikopter düştü - Tıkla İzle

Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki Mazatlan şehrinde bulunan Rafael Buelna Uluslararası Havalimanına iniş yapmaya çalışan Meksika Donanmasına ait bir helikopter arızalanarak düştü. Yaşanan kaza üzerine Rafael Buelna Uluslararası Havalimanında hazır bulunan kurtarma ve sağlık ekipleri derhal olay yerine ulaştı. Şimdiye kadar resmi makamlar helikopter kazasında can kaybı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmazken, görgü tanıkları olayda en az 2 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, helikopterin kuyruk rotorunda yaşanan bir arıza sebebiyle pilotun kontrolü kaybetmiş olabileceği düşünülüyor. Kaza anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Saim Sevinç

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