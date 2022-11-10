Meksika'da bara silahlı saldırı: 9 ölü, 2 yaralı

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan Apaseo El Alto şehrinde Lexus adlı bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası minibüsle kaçan silahlı saldırganların, olay yerine karton üzerine yazılı bir mesaj bıraktıkları aktarıldı. Bırakılan mesaja göre, saldırının bölgede faaliyet gösteren iki kartel arasındaki bir hesaplaşma olduğu düşünülüyor.

Guanajuato Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, federal ve eyalet birimlerine bağlı güvenlik güçlerinin olay yerinde incelemelerde bulundukları ifade edilerek, olayın aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Guanajuato eyaletinde kartel savaşları sık yaşanıyor

Guanajuato eyaletinin Irapuato şehrinde 15 Ekim'de yine bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan olayın yine karteller arasında bir hesaplaşma olduğu belirtilmişti. Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, ülkenin en güçlü karteli olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile Santa Rosa de Lima Karteli (CSRL) arasında bölgenin hakimiyeti üzerine uzun süredir çatışmalar yaşanıyor.

Saim Sevinç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.