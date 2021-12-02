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Meksika'da belediye başkanına kızan halk, belediye binasını ateşe verdi

Meksika'da belediye başkanına kızan halk, belediye binasını ateşe verdi
Meksika'da belediye başkanına kızan halk, belediye binasını ateşe verdi

Meksika'da belediye başkanına öfkelenen halk, belediye binasını basarak belediye binasını ve binanın önünde bulunan 3 polis aracını ateşe verdi.

Meksika'da belediye başkanına kızan halk, belediye binasını ateşe verdi - Tıkla İzle

Meksika'nın Veracruz eyaletinde yer alan Calcahualco kentinde belediye başkanına öfkelenen halk belediye binasını bastı. Yaklaşık 100 kişiden oluşan grup, belediye başkanının su pompası tamiri çalışmalarını aksatmasını protesto etmek için belediye binasının önüne gelerek, belediye başkanıyla görüşmek istedi. Grup, başkan tarafından reddedilince taş ve sopalarla binayı bastı.

Bazı belediye çalışanlarını darp eden öfkeli kalabalık, ardından belediye binasını ve önündeki üç polis aracını ateşe verdi.

Olayın, vatandaşların yaşadıkları bölgede su pompasının arızalanması sonucu suya ulaşımlarının olmaması ve belediye başkanının söz verdiği halde 110 bin Peso (5 bin 160 dolar) maliyeti olan pompayı tamir etmemesi olduğu ifade edildi. Resmi makamlar, henüz olayla ilgili açıklama yapmadı.

Saim Sevinç
 

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