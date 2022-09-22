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Meksika'da bilardo salonuna silahlı saldırı: 10 ölü

Meksika'da bilardo salonuna silahlı saldırı: 10 ölü
Meksika'da bilardo salonuna silahlı saldırı: 10 ölü

Meksika’nın Tarimoro şehrindeki bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’da bilardo salonuna silahlı saldırı: 10 ölü - Tıkla İzle

 Meksika'nın Guanajuato eyaletinin Tarimoro şehrinde bir bilardo salonundan silah sesleri yükseldi. Silahlı grubun salona gelerek içeridekilere açtığı ateş sonucu 9 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldığı esnada ambulansta hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırganların olay yerine kartonlara yazılmış 2 not bıraktığı görüldü.

Olayın suç örgütleri arası hesaplaşma olduğu düşünülüyor

Kartonlarda yazan nota göre saldırı, Santa Rosa de Lima karteli tarafından üstlenildi. Görgü tanıkları, kurbanların Meksika'nın ünlü Jalisco Yeni Nesil Karteli üyeleri olduğunu söyledi. Saldırının organize suç örgütleri arasında bir hesaplaşma olduğu düşünülüyor.

Saim Sevinç
 

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